مصر للطيران: 10% ارتفاعاً في أسعار تذاكر الطيران لموسم الحج

دعاء محمودأكد مصدر مطلع بشركة مصر للطيران، إن هناك زيادة في أسعار تذاكر الطيران لموسم الحج لعام 2018 بنسبة لا تزيد عن 10% عبر رحلات الشركة مقابل العام الماضي ، والمقرر إقلاع أول رحلة له اعتباراً من 29 يوليو الحالي.وأضاف المصدر لـ"المال"، أن زيادة أسعار التذاكر ناتج عن ارتفاع الأسعار وا

دعاء محمود

أكد مصدر مطلع بشركة مصر للطيران، إن هناك زيادة في أسعار تذاكر الطيران لموسم الحج لعام 2018 بنسبة لا تزيد عن 10% عبر رحلات الشركة مقابل العام الماضي ، والمقرر إقلاع أول رحلة له اعتباراً من 29 يوليو الحالي.

وأضاف المصدر لـ”المال”، أن زيادة أسعار التذاكر ناتج عن ارتفاع الأسعار والرسوم والضرائب، لافتاً إلي أن الشركة تستهدف نقل 50 ألف حاج من حجاج الأفراد والسياحة والهيئات الحكومية وحجاج القرعة والتضامن وكذلك حجاج الترانزيت.

وكانت أسعار تذاكر الطيران لموسم الحج السياحي خلال العام الماضي تتراوح مابين 10.6 ألف جنيه للدرجة السياحية في الأيام العادية علي خط السير “القاهرة / جدة / القاهرة” فيما بلغت أسعار تذاكر السفر بالأيام المميزة يوم 4 ذى الحجة “ذهاب جدة أو المدينة” 29 ألفا للدرجة السياحية و 33.5 ألف جنيه لدرجة رجال الأعمال بينما بلغت 38.8 ألف جنيه للدرجة الأولى.

يذكر أن شركة مصر للطيران أنهت كافة الاستعدادات لموسم الحج، ومن المقرر أن تقلع أولى رحلات الحج من مطار برج العرب بالإسكندرية لسفر أول الأفواج من حجاج القرعة إلى المدينة المنورة وذلك اعتبارًا من 29 يوليو الجاري، حيث بدأت الشركة في إصدار تذاكر الحج منذ أمس الأحد.

ومن جانبه قال الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن بيع التذاكر متاح في مكاتب البيع المخصصة للعمل خلال موسم الحج، والمتواجدة في أكاديمية الشرطة بالعباسية لخدمة حجاج القرعة وبمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة لحجاج التضامن ومكتب مبيعات شبرا بأبراج أغاخان لاصدار تذاكر حج الافراد والسياحة والهيئات الحكومية .

وأضاف عزت أنه من المقرر أن تبدأ مرحلة السفر من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة إلى المدينة المنورة اعتباراً من 2 أغسطس القادم لسفر حجاج قرعة محافظتي الجيزة وبورسعيد وذلك بإقلاع أولى رحلاتها في تمام الساعة الثانية فجرًا.

بينما تقلع أولى الرحلات المتجهة إلى جدة يوم الأربعاء الموافق 1 أغسطس القادم في تمام الساعة 20:20 مساءً ولذلك لسفر حجاج قرعة محافظتي جنوب وشمال سيناء، وفق عزت