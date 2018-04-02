مصر للطيران وTAP Air البرتغالية توسعان اتفاقية المشاركة بالرمز

دعاء محموداتفقت كل من مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وشركة PORTUGAL TAP Air البرتغالية العضوتين في تحالف ستار، على تدعيم روابط التعاون بينهما من خلال توسيع اتفاقيتهما الحالية للمشاركة بالرمز عبر إضافة نقاط ربط جديدة للعملاء بما سيجعل تجربة سفرهم أسرع وأسهل وسيمنح العملاء المز

دعاء محمود

اتفقت كل من مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وشركة PORTUGAL TAP Air البرتغالية العضوتين في تحالف ستار، على تدعيم روابط التعاون بينهما من خلال توسيع اتفاقيتهما الحالية للمشاركة بالرمز عبر إضافة نقاط ربط جديدة للعملاء بما سيجعل تجربة سفرهم أسرع وأسهل وسيمنح العملاء المزيد من خيارات السفر.

وفي إطار اتفاق الشركتين لتدعيم المرحلة الأولى من الاتفاقية بينهما والتي مكنت عملاء مصر للطيران من السفر على رحلات PORTUGAL TAP Air من وإلى العاصمة البرتغالية لشبونة عبر روما وميلانو ومدريد وبرشلونة، فإن الاتفاقية الجديدة سٌتمكن مصر للطيران من وضع رمزها MS على رحلات الشركة البرتغالية عبر كبرى المطارات المحورية الأوروبية: أمستردام، لندن، فرانكفورت، ميونخ، جنيف، وفيينا وصولاً إلى لشبونة، بالإضافة إلى أن مصر للطيران ستبدأ في وضع رمز رحلاتها MS على رحلات TAP البرتغالية إلى مدينة بورتو للرحلات المغادرة من مطار أمستردام وكذلك الرحلات المغادرة من مطار بورتو إلى مطار جينيف للربط مع رحلات مصر للطيران.

وبهذا الشأن، صرح صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران “إن مرحلة التعاون الجديدة مع شركة Air PORTUGAL TAP ستمنح لعملائنا الراغبين في السفر بين مصر والبرتغال المزيد من نقاط الربط وإمكانات السفر بهدف تحسين وتطوير حركة السفر بين الدولتين. علاوة على ذلك، فإن الشركتين ستمنحان لعملائهما إمكانية السفر بكل سهولة ويُسر على الخطوط المشتركة بين الشركتين من خلال رقم حجز واحد وإمكانية إنهاء إجراءات السفر من نقطة المغادرة حتى مطار الوصول”.

ومن جانبه، صرح الطيار شريف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأن: “الشركتين تربطهما علاقات طويلة الأمد وتمنحان لعملائنا العديد من المميزات مثل إمكانية جمع واستبدال أميال السفر على رحلات الشركتين وتسجيل وصول الحقائب حتى الوجهة الأخيرة، بالإضافة إلى استخدام الخدمات المشتركة والتنسيق المشترك في حالة حدوث أي تغيير في جداول الرحلات. وكذلك فإن هذه الاتفاقية ستمنح لعملائنا إمكانية الوصول إلى مدينة بورتو البرتغالية وهي إحدى الوجهات الهامة بالدولة وإضافة جديدة لشبكة خطوط مصر للطيران.” وأضاف سيادته “إن مصر للطيران لا تعمل على تطوير خدماتها الالكترونية فحسب وإنما فإننا نركز كذلك على توسيع شبكة خطوطنا عبر توقيع اتفاقيات للتعاون المشترك مع شركائنا بتحالف ستار وغيرها من شركات الطيران العالمية”.