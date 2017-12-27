مصر للطيران وقعت 13 مذكرة تفاهم وبروتوكولات خلال عام

أكدت بيانات وزعتها وزارة الطيران اليوم الأربعاء، تحت عنوان ” حصاد الوزارة فى عام” توقيع مصر للطيران نحو 13 مذكرة تفاهم و بروتوكولات خلال عام 2017 منها اتفاقية المشاركة بالرمز مع كل من Aegean Airlines اليونانية والخطوط الأثيوبية و شركة طيران الاتحاد والخطوط الجوية الكينية والخطوط الملكية المغربية و شركةLOT البولندية .

وأضافت أنه تم تجديد عقد الشراكة مع شركة مصرللطيران للخدمات الجوية وشركة LSG lufthansa Service Europa & Afrika فى مجال تموين الطائرات.

ووقعت مصر للطيران للشحن الجوي اتفاقية تعاون جديدة مع شركة va-Q-tec الألمانية في مجال الحاويات المبردة والمتخصصة فى نقل الشحنات الدوائية والصيدلية جوا ضمن فاعليات معرض Air Cargo Europe الذي أقيم بمدينة ميونيخ الألمانية .

وشاركت مصرللطيران في توقيع مذكرتين تفاهم بين مصر وتوجو فى مجالات التدريب والجودة والسلامة الجوية والأمن للاستفادة من خبرات مصر في صناعة النقل الجوي ووقعت مصرللطيران للخطوط الجوية ممثلة في قطاع الكرنك للسياحة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة لدعم الأنشطة السياحية المصرية على المستويين المحلى والدولى.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة الخطوط الجوية و فندق ماريوت بموجبه يتم تقديم عدد من المقاعد المتحركة مهداه من إدراة الفندق لإدارة العلاقات العامة بالشركة لخدمة العملاء من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

و وقعت شركة مصر الطيران للخطوط الجوية ممثلة في قطاع الكرنك للسياحة بروتوكول تعاون مع شركة ‘إنبي للبترول” فى مجالات متعددة لتقديم خدمات عديدة للعاملين بشركة انبي في سابقة هي الأولى من نوعها للتعاون بين الجانبين.

وتم توقيع اتفاقية شراكة مع تحالف ستار العالمي و مركز “Plug and Play” للتقنية المعلوماتية إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع كل من شركة Air China والمطار الدولي بالعاصمة بكين (BCIA).

