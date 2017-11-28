مصر للطيران والخطوط المغربية توقعان اتفاقية مشاركة بالرمز

دعاء محمود وقعت مصر للطيران، اتفاقية مشاركة بالرمز مع الخطوط الجوية المغربية -الناقل الوطنى للمغرب الشقيق- وبموجبها سيستمتع عملاء الشركتين بالسفر إلى كل من القاهرة والدار البيضاء على متن رحلاتهما، فضلاً عن حصولهما على العديد من المزايا وخيارات أكثر للسفر على متن الإثني عشر رحلة أسبوعياً التي

دعاء محمود



وقعت مصر للطيران، اتفاقية مشاركة بالرمز مع الخطوط الجوية المغربية -الناقل الوطنى للمغرب الشقيق- وبموجبها سيستمتع عملاء الشركتين بالسفر إلى كل من القاهرة والدار البيضاء على متن رحلاتهما، فضلاً عن حصولهما على العديد من المزايا وخيارات أكثر للسفر على متن الإثني عشر رحلة أسبوعياً التي تُسيرها بنظام المشاركة بالرمز وتشغلها في مواقيت متعددة، اعتباراً من 28 نوفمبر 2017.

وصرح صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن هذا التعاون الجديد مع الخطوط الملكية المغربية يأتي تأكيداً على حرصنا الدائم على توفير فرص متعددة بما يخدم جمهور المسافرين، ومن أجل تحقيق رضاء العملاء.

وقال: “ووفقًا لهذه الاتفاقية ستتمكن الشركتان من تقديم مزيد من الخدمات الملموسة والمزايا المتبادلة لعملاء الشركتين في ظل عضويتهما في الاتحاد العربي للنقل الجوي (الآكو) واتحاد شركات الطيران الإفريقية (الأفرا).

من جانبه، قال السيد عبد الحميد عدو، الرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية: “ستوفر هذه الشراكة الجديدة، للركاب الراغبين في السفر بين مصر والمغرب، فرص متعددة وحرية في اختيار المواعيد، نظراً لتنوع توقيتات الرحلات، وتهدف إلى تعزيز وإنعاش حركة السياحة والسفر بين المدينتين”.

وأضاف: “يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع مصر للطيران، وستسمح لنا بدمج شبكتي وخدمات الشركتين لنوفر لعملائنا خيارات أوسع من الرحلات ورحلات ربط أكثر ملائمة، علما بأن هذه هي المرحلة الأولى نحو تعزيز هذه الشراكة في المستقبل القريب”.

وصرح الطيار شريف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأن إستراتيجية مصر للطيران تشمل توسيع فرص الاختيار أمام العملاء مع إضافة نقاط جديدة للشبكة من خلال التعاون مع شركات الطيران الأخرى”.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تقدم للعملاء إمكانية أكثر راحة للسفر بين القاهرة والدار البيضاء، وتمكنهم من الوصول بسهولة إلى نقاط الجذب السياحي بمصر وكذلك إلى شبكة مصر للطيران في أفريقيا، وسيتمكنون من الاستفادة بالخدمة المميزة المقدمة على متن رحلات الشركتين.

وستقوم الشركتان بدور الناقل المسوق والمٌشغل من خلال الرحلات المباشرة بين الدار البيضاء والقاهرة.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 11 رحلة أسبوعيًا أرقام MS847، تقلع في تمام الساعة 08:10 صباحاً ورحلة رقم MS861، وتقلع في تمام 06:50 مساءً، وذلك على متن أحدث طائراتها من طراز البوينج 737-800.

وانضمت مصر للطيران لتحالف ستار عام 2008، وتُوفر شبكة تحالف ستار ما يزيد عن 21.500 رحلة يومياً إلى 1.300 مطار في 191 دولة.