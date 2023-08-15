«مصر للطيران»: نقل 5.4 مليون راكب على متن 19.6 ألف رحلة خلال النصف الأول

نقلت شركة مصر للطيران نحو 5.4 مليون راكب، في النصف الأول من العام الحالي 2023، بزيادة 42% عن الفترة نفسها من العام الماضى، وبمعدل ركاب يومى يصل إلى 29.013 راكب، وذلك وفقًا لنتائج أعمال الشركة.

وأضاف التقرير، الذى حصلت “المال” على نسخة منه، أن عدد الرحلات الجوية التى أطلقتها الشركة، خلال النصف الأول من العام الحالى، وصل إلى 19 ألفًا و629 رحلة، بزيادة 22% عن الفترة نفسها من العام الماضى، وبمعدل رحلات يومية يصل إلى 108 رحلات.

وأشارت الشركة إلى أن نسب الامتلاء على طائرات الشركة خلال الفترة المذكورة وصلت إلى 75%، وبزيادة 6% عن الفترة نفسها من عام 2022.

فيما بلغت السَّعة المقعدية المعروضة على رحلاتها، خلال النصف الأول من العام الحالى، نحو 7.2 مليون، بزيادة 31% عن الفترة نفسها من عام 2022.

ونوهت الشركة بأن نسب الالتزام في المواعيد على الرحلات وصلت إلى 73%، خلال الأشهر الـ6 الماضية من العام الحالي، فيما بلغت ساعات العمل نحو 122 ألف ساعة، بزيادة 30% عن الفترة نفسها من 2022.

معدلات يونيو

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران، حققت زيادة فى أعداد الركاب، خلال شهر يونيو 2023، بنسبة بلغت 12% عن معدلاتها فى الفترة نفسها من العام الماضى.

كما حققت “مصر للطيران” زيادة فى نسبة الامتلاء على الطائرات بنسبة وصلت إلى 77%، إضافة إلى ارتفاع فى عدد الرحلات الجوية بنسبة بلغت 9%، فضلًا عن زيادة السعة المقعدية المعروضة على رحلاتها بنسبة 24% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.