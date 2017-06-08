مصر للطيران: نقل 200 ألف معتمر إلى السعودية

هاجر عمرانقال صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة نقلت نحو 200 ألف معتمر، إلى كل من جدة والمدينة المنورة، فى إطار الجسر الجوى الذى سيرته الشركة فى موسم العمرة الحالي، والذي بدأ في 29 مارس الماضي، وانتهى 30 مايو الماضي.وأضاف مسلم فى بيان منذ قليل، أن مصر للطيران سير



هاجر عمران

قال صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة نقلت نحو 200 ألف معتمر، إلى كل من جدة والمدينة المنورة، فى إطار الجسر الجوى الذى سيرته الشركة فى موسم العمرة الحالي، والذي بدأ في 29 مارس الماضي، وانتهى 30 مايو الماضي.

وأضاف مسلم فى بيان منذ قليل، أن مصر للطيران سيرت حتى الأسبوع الماضي 1099 رحلة إلى كل من جدة والمدينة المنورة، حيث أقلعت من مطار القاهرة الدولي 887 رحلة جوية لنقل 171 ألف معتمر علي متن 563 رحلة إلى جدة و324 رحلة إلى المدينة المنورة.

كما سيرت مصر للطيران 188 رحلة من مطار برج العرب نقلت على متنها 26 ألف معتمر علي متن 124 رحلة إلى جدة و64 رحلة أخرى إلى المدينة المنورة، بخلاف 24 رحلة أقلعت من مطارى الأقصر وأسوان إلى جدة لنقل 3 آلاف معتمرا.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران نقلت منذ بداية شهر رمضان حوالي 40 ألف معتمر، علي متن 190 رحلة جوية، بأعلي معدلات الانتظام في التشغيل.