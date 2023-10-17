«مصر للطيران» نقلت 917 ألف راكب خلال سبتمبر 2023 بزيادة 10%

حققت شركة مصر للطيران، زيادة فى أعداد الركاب خلال شهر سبتمبر 2023 بنسبة بلغت 10% عن معدلاتها فى نفس الفترة من العام الماضى.

ونقلت شركة مصر للطيران نحو 917 ألف راكب خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، وذلك وفقا لمستند حصلت “المال” على نسخة منه.

ووصلت السعة المقعدية المعروضة على رحلات مصر للطيران في سبتمبر 2023 إلى 76% مقارنة من الشهر ذاته العام الماضي.

وكانت أعلنت مصر للطيران، عن تخفيضات بنسبة 50% للحجز على تذاكر الطيران برحلاتها الجوية، لكل التذاكر المباعة يوم 6 أكتوبر، بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وقالت مصر للطيران، إن خصم تذاكر الطيران، يكون على التذاكر المباعة اليوم، بشرط أن يكون السفر قبل 10 ديسمبر المقبل.

وحرصت الناقل الوطني مصر للطيران، على مشاركة عملائها المسافرين في مطار القاهرة، احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، حيث قام فريق من مصرللطيران بتقديم شيكولاتة تحمل علم مصر للركاب بصالة السفر وفي استراحات الخدمة المميزة احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية مع المسافرين.

وثمنت مصر للطيران الناقل الوطنى دور القوات المسلحة الباسلة في صون وحماية مقدرات شعب مصر العظيم، فضلا عن تضحياتهم الجليلة من أجل رفعة هذا الوطن.