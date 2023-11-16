«مصر للطيران» نقلت 910 آلاف راكب خلال أكتوبر 2023 بزيادة 6%

حققت شركة مصر للطيران، زيادة فى أعداد الركاب خلال شهر أكتوبر 2023 بنسبة بلغت 6% عن معدلاتها فى نفس الفترة من العام الماضى.

ونقلت شركة مصر للطيران نحو 910 ألف راكب خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، وذلك وفقا لمستند حصلت “المال” على نسخة منه.

ووصلت السعة المقعدية المعروضة على رحلات مصر للطيران في أكتوبر 2023 إلى 75% مقارنة من الشهر ذاته العام الماضي.

وكانت مصر للطيران الناقل الوطني، أعلنت عن تعاقد جديد لتحديث أسطولها الجوى بالتعاون مع شركة Air Leas Corporation، والتى تعد من أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال في العالم، من خلال نظام التأجير التشغيلي لـعدد 18 طائرة جديدة من طراز بوينج B737-8MAX.

ويعد هذا التعاقد الصفقة الأولى بين كل من شركة Air Leas Corporation و الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية “مصر للطيران”.

كما أن طراز بوينج B737-8 MAX هو أول إضافة إلى أسطول مصر للطيران، ومن المقرر إستلام أولى الطائرات بدءًا من عام 2025 على أن يتم تسليم باقي الطائرات تباعًا بانتهاء عام 2026