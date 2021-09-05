مصر للطيران نقلت 334 راكبًا بعد عودة الرحلات بين مصر والكويت اليوم

بعد توقف دام لأكثر من عام

أطلقت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، أولي رحلاتها الجوية من مطار القاهرة إلى دولة الكويت، وذلك بعد توقف دام لأكثر من عام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتُسير مصر للطيران اعتباراً من اليوم رحلتين يوميًّا إلى الكويت باستخدام أحدث طرازات الشركة من طراز البوينج B787-9 Dreamliner والمعروفة باسم طائرة الأحلام والتي تسَع عدد 309 مقاعد.

ومن المخطط أن تُسيّر مصر للطيران أيضًا الرحلات بطرازها البوينج 737-800 المزوَّدة بشاشات شخصية ومقاعد أكثر رحابة.

وقال مصدر بشركة مصر للطيران، لـ”المال”، إن الرحلة الأولي والتى انطلقت صباح اليوم الأحد، كان على متنها نحو 134 راكبا من إجمالى 140 مقعدا، بينما الرحلة الثانية كان على متنها 200 راكب من 300 مقعد.

وأضاف المصدر، أنه يمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم بين القاهرة والكويت عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com ومكاتب مصر للطيران ووكلاء السياحة حول العالم و مركز الاتصالات 1717 داخل مصر.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي، قرر في اجتماع استثنائي، يوم 19 أغسطس الماضي، إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع كلا من الهند ومصر وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا ونيبال.

وكانت سلطة الطيران المدني المصري، حددت في خطابها الموجه إلى نظيرتها الكويتية، إجمالي عدد المسافرين الذين ستنقلهم شركات الطيران المصرية إلى دولة الكويت بعد استئناف حركة الطيران بين البلدين، حيث تم تحديد سعة مقعدية بنحو 781 راكبًا يوميًا.

واستحوذت شركة مصر للطيران على سعة مقعدية بنحو 440 راكب يوميًا، أما شركة إير كايرو فتم تحديد 440 راكبًا أسبوعيًا تنقلهم على مدار 3 أيام، بينما يصل نصيب شركة النيل للطيران لنحو 347 راكبًا تنقلهم الشركة على مدار 3 أيام.

كما تم تحديد سعة مقعدية للشركة المصرية العالمية للطيران بنحو 399 راكبًا، تنقلهم على مدار 3 أيام، وشركة فلاي إيجيبت للطيران 396 راكب تنقلهم على 3 أيام، وشركة العربية للطيران 396 راكبًا تنقلهم على 3 أيام، وشركة نسما للطيران 396 راكبًا تنقلهم على 3 أيام.

ومن الجدير بالذكر، أنه يجب على جميع العملاء المسافرين تفعيل برنامج “شلونك” عند الوصول إلى دولة الكويت.