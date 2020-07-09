«مصر للطيران» نقلت 30 ألف راكب عبر 264 رحلة دولية في الأسبوع الأول لعودة الحركة

قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة مصر للطيران ، إن الشركة الوطنية نقلت ما يقرب من 30 ألف راكب علي متن 264 رحلة دولية في الأسبوع الأول لعودة تشغيل حركة الطيران الدولي المنتظم.

وأضاف زكريا أنه تم تشغيل رحلات إلي 23 وجهة دولية في الفترة من 1 يوليو وحتي 7 يوليو الجاري هي (أمستردام ؛ أثينا، بروكسل ، بودابست ، باريس ، روما ، فرانكفورت ، لندن ، ميونيخ ، ميلانو ، برلين ، فيينا ، أديس أبابا ، جوبا ، تونس ، دبي ، أبوظبي ، الشارقة ، بيروت ، واشنطن ، نيويورك ، تورنتو ، البحرين ) بمتوسط 15 رحلة دولية يوميا.

وتابع أن هذه الرحلات بنسب امتلاء 70 إلي 75% بخلاف تشغيل 22 رحلة داخلية نقلت 2200 راكبا و56 رحلة شحن جوي خلال هذه الفترة .

ولفت إلي أنه اعتبارا من يوم 8 يوليو وحتي 14 يوليو ستبدأ المرحلة الثانية من بداية التشغيل، والتي من المقرر أن تصل عدد الوجهات التي نطير إليها إلي 27 وجهة بإضافة جوانزو وكوبنهاجن وجنيف ولاراناكا وتزيد إلي أكثر من 30 رحلة في النصف الثاني من شهر يوليو بإضافة خط برشلونة ومدريد ودار السلام ولاجوس وابوج.

وأضاف أنه كان متوقعا إعلان بعض الدول فتح مطاراتها لسفر واستقبال رحلات دولية للشركات الطيران في نهاية الشهر الحالي.

4500 راكب علي الرحلات الدولية والداخلية يوميا

وأوضح أن متوسط عدد الركاب في الاتجاهين علي الرحلات الدولية والداخلية بلغ 4500 راكب يوميا وهي نسبة مقبولة كانت غير متوقعة في ضوء حجم التشغيل الحالى الذي لا يتعدي 20% من عدد الرحلات التى كانت تسيرها الشركة قبل أزمة كورونا حيث كانت تشغل مصر للطيران متوسط 90 رحلة دولية وداخلية يوميا.

جدير بالذكر أن مصر للطيران لم تغب عن سماء العالم خلال فترة توقف رحلات الطيران الدولي لنقل الركاب حيث قامت شركة مصرللطيران للشحن الجوي في الفترة من 19 مارس وحتي نهاية يونيو 2020 بتشغيل 390 رحلة شحن جوي نقلت علي متنها 29 ألف طن بضائع إلي 18 وجهة دولية.