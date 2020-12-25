«مصر للطيران» نقلت 1.3 مليون راكب خلال 6 أشهر منذ استئناف الرحلات

أطلقت شركة مصر للطيران نحو 12 ألفًا و145 رحلة جوية، بإجمالى عدد ركاب يصل إلى مليون و282 ألفًا و705 راكبين، خلال الفترة من أول يوليو الماضى وحتى منتصف شهر ديسمبر الحالى، بنسب امتلاء تتراوح من 50 إلى 60%.

وكانت مصر للطيران، أعلنت عن بدء تشغيل رحلاتها إلى أكثر من 29 نقطة مباشرة، منذ إعلان الحكومة المصرية عن عودة حركة الطيران الدولي المنتظم بالمطارات المصرية، اعتبارًا من الأول من يوليو الماضى، بمعدل 17 نقطة بقارة أوروبا و4 نقاط بقارة أفريقيا، و4 نقاط بالخليج والشرق الأوسط، و3 نقاط بأمريكا الشمالية، وإلى مدينة جوانزو بالصين مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتستعرض “المال” فى هذا التقرير حصاد شركة مصر للطيران وشركاتها التابعة خلال عام 2020.

رحلات مصر للطيران

قامت مصر للطيران بنقل ما يقرب من 2000 راكب على متن 14 رحلة دولية في اليوم الأول لعودة حركة الطيران المنتظم، وبهذه المناسبة قامت الشركة بإهداء تذكرتين مجانيتين على أي من رحلاتها الدولية لراكبين تصادف عيد ميلادهم أول يوليو.

طرحت تخفيضات على رحلات أوروبا وأمريكا والإمارات وغيرها من الوجهات.

كان من غير المتوقع أن تنقل الشركة 30 ألف راكب علي متن 264 رحلة دولية في الأسبوع الأول لعودة الطيران .

ازداد عدد الرحلات التي تسيرها مصر للطيران في الفترة من 1 الي 15 يوليو الماضى لتصبح بمعدل عدد 548 رحلة دولية و 48 رحلة داخلية و 122 رحلة شحن بإجمالى عدد الرحلات 718.

تمت إضافة وجهات إلى جدول رحلاتها لكل من الخرطوم اعتبارًا من 19 يوليو ورحلة يومية إلى اسطنبول و 4 رحلات أسبوعية إلى نيروبي، إضافة إلى رحلتين أسبوعيتين إلى أنجمينا اعتبارًا من 1 أغسطس، ليصبح اجمالي عدد الوجهات التي تصل اليها طائرات الشركة إلى 35 وجهة دولية ابتداءً من أغسطس الماضى.

طائرة مصر للطيران

شهدت مصر للطيران أعلى معدل تشغيل منذ عودة الطيران في يوم الجمعة الموافق 24 يوليو حيث قامت بتشغيل 41 رحلة جوية.

زادت عدد الرحلات التي تسيرها الشركة في الفترة من 15 يوليو وحتي 16 أغسطس لتصبح بمعدل عدد 775 رحلة دولية و120 رحلة داخلية و 128 رحلة شحن باجمالى عدد رحلات 1129 رحلة جوية لنقل ما يقرب من 82000 الف راكب خلال تلك الفترة.

مع بداية شهر أغسطس ومع إعلان عدد من الدول فتح مطاراتها وصلت رحلات مصر للطيران اليومية فى بعض الأيام إلى أكثر من 50 رحلة دولية وداخلية، وزادت عدد الوجهات إلى أكثر من 40 وجهة دولية.

جدير بالذكر، أن شركة مصر للطيران كانت تسير رحلات جوية إلى أكثر من 65 وجهة دولية فى 47 دولة حول العالم قبل جائحة كورونا.

تحديث الأسطول

حققت الشركة خلال بداية عام 2020 جزءًا كبيراً من خطتها الاستراتيجية نحو تحديث أسطولها الجوى، حيث تسلمت عدداً من طرازات الطائرات ضمن الصفقات التى تعاقدت عليها.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطوير وتحديث الأسطول الجوى للشركة، فى ظل المنافسة الشرسة فى سوق النقل الجوى العالمى.

حملات ومعارض

مصر للطيران تشارك فى معرض ميلانو للسياحة و السفر (BIT) خلال الفتره من 9 11 فبراير الماضى بالمشاركة مع الهيئة المصرية لتنشيط السياحة.

تُطلق خدمة اليكترونية جديدة لتتبع حقائب ركاب رحلاتها الجوية.

تطلق حملة Stay home to Travel soon.

تطرح حملة “مش حنبطل نسافر” من خلال تشجيع السياحة الداخلية والخارجية والسفر على مصر للطيران.

أكاديمية مصر للطيران أول شركة طيران بأفريقيا تضيف جهاز الطيران التمثيلى لأحدث طائرات الإيرباص A320Neo إلى مجموعتها التدريبية.

بروتوكولات ومذكرات تفاهم

مصر للطيران توقع مذكرة تفاهم مع دولة غانا لتأسيس شركة طيران جديدة بإفريقيا.

مصر للطيران وآير كايرو يوقعان اتفاقية مشاركة بالرمز لتوسيع شبكة الخطوط وتقديم خدمات جديدة للعملاء.

توقيع بروتوكول تعاون بين شركة آير كايرو و قطاع السياحة الكرنك بمصر للطيران.

توقيع مذكرة تعاون بين شركة مصر للطيران والمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية.

شهادات وإعتمادات