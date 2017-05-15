مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية مقصد طلاب كليات الهندسة

دعاء محمود قام فريق من طلاب كلية الهندسة بجامعة فاروس بالإسكندرية، بزيارة لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، قاموا خلالها بجولة في مختلف المواقع الإنتاجية؛ بهدف معاينة عمليات صيانة وعَمرة الطائرات عن قرب، نظرًا لصلتها الوثيقة بدراستهم النظرية، وتعد هذه الزيارة الثانية خلال شهر مايو بع

دعاء محمود



قام فريق من طلاب كلية الهندسة بجامعة فاروس بالإسكندرية، بزيارة لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، قاموا خلالها بجولة في مختلف المواقع الإنتاجية؛ بهدف معاينة عمليات صيانة وعَمرة الطائرات عن قرب، نظرًا لصلتها الوثيقة بدراستهم النظرية، وتعد هذه الزيارة الثانية خلال شهر مايو بعد زيارة طلاب مدرسة سانت فاتيما.

قال المهندس أبو طالب توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة، إن الشركة تحرص على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الزيارات؛ نظرًا لأهميتها خاصة بالنسبة لطلاب كليات الهندسة، وتمنَّى التوفيق لجميع الطلاب في حياتهم العلمية والعملية، مُرحبًا بهم لحضور التدريب الصيفي بالشركة والذي يعد جزءًا من الدور المجتمعي الذي تقدمه مصر للطيران للصيانة.

وشملت جولة الطلاب بالشركة كل مواقع العمل من هناجر الصيانة ومَجمع عَمرة محرِّكات الطائرات ومجمع عَمرة الوحدات الميكانيكية ومجمع المخازن الفنية، وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه الجولة وأثرها الكبير على توسيع المعرفة العلمية لديهم.

وأشار المهندس فتح الله محمود فتح الله، المُرافق للطلبة، إلى أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع بشكل عملي على طرق وأساليب صيانة الطائرات والمحركات عن قرب، ومعرفة آليات الصيانة، كما تستهدف الزيارة ربط الجانب النظري بالكلية بالجانب العملي؛ لتحصيل أكبر استفادة ممكنة، كما أشاد بالإمكانيات الفنية الكبيرة والتقنيات الحديثة التي تتمتع بها مصر للطيران للصيانة.

وأعرب الطلاب عن رغبتهم فى الالتحاق بالعمل بمصر للطيران بعد الحصول على شهادة البكالوريوس حيث تعد الشركة صرحًا عملاقًا لصيانة وعَمرة الطائرات في مصر والشرق الأوسط وتمثل فخرًا للعاملين بها بصفة خاصة، وللمصريين بصفة عامة.



