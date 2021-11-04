«مصر للطيران للصيانة» تستهدف الوصول إلى 27 محطة خارجية ضمن خطتها التوسعية

قال المهندس أحمد مختار مدير عام التطوير بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إن الشركة تمتلك حاليا نحو 13 محطة خارجية لخدمة عملائها من شركات الطيران بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الوصول إلى 27 محطة خارجية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات له، أن الشركة تمتلك 4 محطات خارجية فقط في أفريقيا من إجمالي الـ 13 محطة، موضحا أنه جار الانتهاء من أعمال إنشاء محطتين في غانا ونيجيريا.

التوسع في أفريقيا

وأكد مختار أن الشركة لديها خطة توسعية كبري في القارة السمراء من خلال بناء تلك المحطات بهدف خدمة مصر للطيران وشركات الطيران الأجنبية التى تتواجد في تلك الدول.

وتمتلك شركة مصر للطيران للصيانة، 3 هناجر لصيانة الطائرات وجار العمل على إنشاء هنجر رابع لاستيعاب الزيادة فى أعداد طائرات مصر للطيران وطائرات العملاء وورش صيانة أجزاء ووحدات الطائرات والتي تغطى كافة الطرازات مجهزة بأحدث أجهزة الاختبار والعدد المتخصصة والإمكانيات البشرية المؤهلة للتعامل مع أدق وأحدث الأجهزة والمعدات ومجمع مخازن لقطع الغيار والعدد والآلات المستخدمة فى صيانة وعمرة الطائرات مجهز على أعلى مستوى بكافة متطلبات التخزين المثالية ويوفر درجة الحرارة والرطوبة الملائمة طبقاً لتعليمات الجهات المصنعة.

كما نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية فى استقبال وإصلاح محركات العديد من شركات الطيران خلال السنوات الأخيرة منها محرك V2500-A1 لطراز A320 وشركة Global Airways من جنوب أفريقيا وشركةBulgarian Air Charter البلغارية وشركة Mauritania Airlines الموريتانية محرك CFM56-7B لطائرة من طراز B737-700، بالإضافة الى محرك طائرات الخطوط الجوية العراقية V2500 – A5 لطراز A321 ومحرك شركة AMC المصرية V2500-A1 لطراز A320 ومحرك CFM56-3C لطائرة بوينج B737-500.

إلى جانب محركات وشركات الطيران المصرية ومن بينها محرك V2500-A5 لطائرة من طراز A320 تابع لشركة نسما للطيران وشركة اير كايرو محرك من طراز CFM56-5B لطائرة من طراز A320 ومحركات Trent 700 لصالح شركة Rolls Royce. وأخيراً شركة مصر للطيران للخطوط الجوية حيث يتم تقديم خدمات صيانة المحركات لطرازات B737-800 محرك CFM56-7B.

ويبلغ عدد العاملين بورشة شركة مصر للطيران للصيانة، نحو 150 مهندسا وفنيا مؤهلين ومدربين على أعلى مستوى بالخارج ومن خلال أكاديمية مصر للطيران للتدريب.