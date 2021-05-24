مصر للطيران للصيانة تجدد اعتماد ISO14001 في مجال إدارة البيئة والسلامة

نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في اجتياز تفتيش شركة Intertek International Ltd. - Egypt (جهة الاعتماد والمراجعة) لتجديد اعتماد ISO 14001/2015 في نظام إدارة البيئة والترقية لاعتماد ISO 45001/2018 للسلامة والصحة المهنية الذي حل محل اعتماد OHSAS18001 للسلامة…

نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في اجتياز تفتيش شركة Intertek International Ltd. – Egypt (جهة الاعتماد والمراجعة) لتجديد اعتماد ISO 14001/2015 في نظام إدارة البيئة والترقية لاعتماد ISO 45001/2018 للسلامة والصحة المهنية الذي حل محل اعتماد OHSAS18001 للسلامة والصحة المهنية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بالالتزام والحفاظ على الاعتمادات الدولية والمحلية بكافة القطاعات والشركات التابعة لوزراة الطيران المدني، وإيماناً بالمحافظة على السلامة والصحة المهنية للعاملين وترسيخاً لمبدأ المحافظة على البيئة.

وتوجه الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بخالص الشكر والتقدير للعاملين لنجاحاتهم المتوالية في اجتياز التفتيشات المختلفة نتيجة التزامهم الدائم بالتشريعات المنظمة للعمل

وأكد سيادته على أهمية الالتزام بأعلى معايير السلامة في أداء الأعمال الفنية وكذلك حماية البيئة المحيطة ما يضمن سلامة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية والحفاظ على المقدرات البيئية المختلفة.

من جانبه توجه المهندس هاني صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للعاملين بالتهنئة لتجديد الاعتماد للعام الثالث على التوالي.

وأوضح أنه في عام 2018 قامت شركة Intertek باعتماد شركة مصر للطيران للصيانة للمرة الأولى، وتبع ذلك تفتيشان في عامي 2019 و2020 واجتازتهما الشركة بنجاح دون أية ملاحظات.

وأضاف أن المراجعين أبدوا إعجابهم بما وصلت إليه الشركة من مستوى متميز في التطابق مع شروط الاعتماد وبالوعي الكامل بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لدى العاملين بالشركة.

ولفت إلي أنه تم خلال العام الماضي تجهيز الشركة للحصول على اعتماد ISO45001 والذي حل محل اعتماد OHSAS18001 للسلامة والصحة المهنية وتم بنجاح تأهيل وتدريب العاملين لمطابقة شروط ومواصفات تحديث الاعتماد، موضحاً أن التفتيش يهدف إلى التأكد من الالتزام بجميع معيار نظم إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية وتقييم فعالية النظام من أجل تعزيز الأداء العام وتحقيق الأهداف المرجوة.