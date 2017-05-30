مصر للطيران للصيانة تتعاقد مع شركات جديدة بأفريقيا وآسيا

هاجر عمران قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، إن شركة الصيانة التابعة نجحت فى فتح آفاق جديدة في السوقين الأفريقية والآسيوية في مجال عمرة وصيانة الطائرات وتعاقدت مع شركة اير زيمبابوي الناقل الرسمي لدولة زيمبابوي لتنفيذ كشف C-Check…

هاجر عمران



قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، إن شركة الصيانة التابعة نجحت فى فتح آفاق جديدة في السوقين الأفريقية والآسيوية في مجال عمرة وصيانة الطائرات وتعاقدت مع شركة اير زيمبابوي الناقل الرسمي لدولة زيمبابوي لتنفيذ كشف C-Check لإحدى طائراتها من طراز ايرباص A320 .



وأضاف مسلم فى بيان منذ قليل، تعاقدت الشركة مع كام اير الأفغانية لتنفيذ عمرة كاملة لإحدى طائراتها من طراز ايرباص A340 كما يجري تنفيذ كشف C-Check لطائرة اير مدغشقر من طراز B737-800 وكشوفات متنوعة لطائرة النيل للطيران من طراز A320 وكشف A-Check لطائرة Aviator المصرية.

ومن جهته، قال المهندس أبو طالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة، إن خطط الشركة تستهدف جذب المزيد من العملاء من خارج مجموعة مصر للطيران بهدف زيادة الأرباح ولإدراك هذا الهدف تعمل الشركة باستمرار على تطوير قدراتها البشرية من خلال التدريب المستمر للمهندسين والفنيين على أحدث طرازات الطائرات وتطوير قدراتها التقنية من خلال أحدث المعدات والآلات المستخدمة في صيانة الطائرات، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الفنية المقدمة لتلبية رغبات أكبر عدد ممكن من العملاء.



وأضاف أن الاعتمادات الدولية هى أساس تقديم الخدمة الفنية لعملاء الطرف الثالث وجلب المزيد من التعاقدات مع عملاء جدد محليا وعربيا وعالميا من خارج مجموعة مصر للطيران وفي مختلف المحطات الداخلية والخارجية وهو ما تسعى الشركة للحفاظ عليه من خلال التفتيشات المستمرة لتلك الجهات لتجديد الاعتمادات والتي كان آخرها اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران “إيازا” خلال شهر إبريل الماضي والذي شمل مقر الشركة بالقاهرة ومحطتي برج العرب بالأسكندرية وشرم الشيخ.



وأشار إلى أن خطط الشركة الطموحة تستهدف التوسع في السوق الإفريقية والآسيوية وهي أسواق واعدة وقريبة جغرافياً كما أن التطور التكنولوجي والتوسع الكبير والمنافسة العالمية بين شركات الطيران تصب في مصلحة قطاع صيانة الطائرات نظرا لتنامي الاحتياج لهذا القطاع الحيوي في مجال الطيران.

يذكر أن شركة مصر للطيران للصيانة تقدم خدماتها من الصيانة الثقيلة لعدد من العملاء بقارتي إفريقيا وآسيا من بينها اير مدغشقر وشركة الخطوط الليبية و بترو اير الليبية وشركة الطيران الكونغولية CAA وبيمان وريجينت ايروايز من بنجلاديش وشاهين اير الباكستانية.

وأضاف أن الشركة تعمل مع العديد من الشركات في مجال الصيانة الخفيفة بالمحطات المعتمدة مثل الخطوط الجوية التونسية والخطوط الملكية المغربية والخطوط الإثيوبية والخطوط القطرية وطيران الاتحاد وطيران الامارات وطيران الجزيرة والخطوط الجوية الوطنية من الكويت ومجموعة العربية للطيران والخطوط الملكية الأردنية والخطوط السعودية وطيران ناس السعودية و Aviation Horizon السعودية والخطوط اليمنية والخطوط الكينية وطيران الخليج.