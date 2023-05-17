مصر للطيران للشحن الجوي تستأنف رحلاتها إلى مطار معيتيقة الليبي

في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بتعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة في مختلف مجالات النقل الجوي استأنفت شركة مصر للطيران للشحن الجوي رحلاتها المنتظمة إلي مطار معيتيقة بدولة ليبيا الشقيقة بعد توقف دام أكثر من 8 سنوات بواقع رحلة أسبوعيا قابلة للزيادة وفقا لسياسة العرض والطلب لخدمة الحركة التجارية بين البلدين، صرح بذلك الطيار جاسر حسين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي.

وأضاف “حسين” أنه تم تشغيل 12 رحلة شحن جوي خلال شهري أبريل ومايو 2023 بإجمالي حمولة 645 طن باستخدام طائرات الشحن الجوي من طراز A330-200 و B737-800f لمطار معيتيقة بليبيا.

وهو ما يأتى فى ضوء الخطة التوسعية التي تنتهجها الشركة من خلال البدء في تشغيل شبكة الشحن الجوي الجديدة والتي تطمح الشركة في تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

وأكد “حسين” أنه الآن العمل علي زيادة عدد الرحلات المنتظمة والعارضة لتغطية الوجهات الأخري بليبيا مثل بني غازي ومصراتة خلال الفترة المقبلة بعد التنسيق مع الجانب الليبى .