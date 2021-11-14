مصر للطيران للخدمات الأرضية وأكاديمية التدريب توقعان عقدين جديدين مع شركتي ODEON Tours الروسية ومزايا الليبية

شهد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، خلال فاعليات اليوم الأول لافتتاح معرض Dubai Airshow2021، توقيع عقدين جديدين الأول بين كل من شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وشركة ODEON Tours إحدى أكبر الشركات الروسية في مجال تنظيم رحلات السفر والسياحة.

أما العقد الثاني بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب وشركة مزايا الليبية للاستشارات والتدريب وعلوم الطيران، وذلك بحضور الطيار / عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران وباسم عبدالكريم مساعد الوزير للعلاقات الدولية والإعلام، والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني بتوسعة قاعدة عملاء الشركات والهيئات التابعة لها، وخلال مشاركة الشركة الوطنية مصر للطيران بجناح متميز في فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2021 من منطلق بحثها المستمر على كل ما هو جديد في عالم الطيران لتقديم خدمة أفضل لعملائها بصفة عامة وشركائها في الصناعة علي المستوى العالمي والإقليمي بصفة خاصة.

وقام بتوقيع عقد شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية المهندس مسعد موسي العضو المنتدب التنفيذي للشركة وMr. Ozan Kaziciogl ممثلا عن شركة ODEON Tours الروسية وذلك لتقديم الخدمة الأرضية للرحلات التي تنظمها الشركة لمطارات شرم الشيخ والغردقة ليرتفع بذلك عدد عملاء شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالمطارات المصرية إلى 144 عميلا.

كما شهد نائب وزير الطيران المدني والطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران توقيع عقد تدريب بين كل من أكاديمية مصر للطيران للتدريب وشركة مزايا الليبية للاستشارات والتدريب وعلوم الطيران ، وقام بالتوقيع الطيار/ إيهاب الطحطاوى رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، ومن الجانب الليبي نجيب محمد رئيس مجلس إدارة الشركة وتهدف هذه الاتفاقية إلى التوسع والانتشار داخل السوق الليبي وتدريب أطقم الطيارين على طرازات الإيرباص A320 وA330، وكذلك تدريب أطقم الضيافة الجوية على دورات تدريبية متعددة مثل إجراءات السلامة والطوارئ SEP ودورات أمن الطيران AVSEC والبضائع الخطرة DGR .















وفي هذا الصدد أكد الطيار عمرو أبو العينين على حرص الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة على المشاركة في الحدث الدولي الهام إيماناً بضرورة التواجد في مثل هذه المعارض المتخصصة في مجال الطيران والذي يزيد من فرص التوسع في السوق العربي والإفريقي والدولي ويمنح شركات مصر للطيران الفرصة لعرض إمكانياتها في مختلف مجالات صناعة النقل الجوي وكذا التأكيد على ريادتنا في هذه الصناعة والتي تخلق فرص استثمارية كبيرة للتعاون والتنسيق مع شركاء الصناعة في كافة دول العالم وبخاصة دول الجوار والأشقاء العرب والأفارقة.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إضافة جهاز الطيران التمثيلي الخاص بطراز إيرباص A220-300 بأكاديمية مصر للطيران للتدريب والذي يعد الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك جهاز الطيران التمثيلي الخاص بطراز إيرباص A320neo، مما يزيد من كفاءة الأكاديمية فى تقديم كافة خدماتها التدريبية على أعلى مستوى من التقنية والجودة استنادا الي الاعتمادات الدولية الممنوحة للأكاديمية.