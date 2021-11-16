«مصر للطيران للخدمات الأرضية» توقع عقدين جديدين مع وكيل شركتين روسيتين

خلال فاعليات اليوم الثالث من معرض دبي للطيران

شهد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، تم توقيع عقدي تقديم خدمة أرضية بين شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية وشركة أفياري وكيلا عن شركتي (SMATAVIA, IZHAVIA) الروسيتين لتقديم الخدمة الأرضية لرحلات الشركتين بمطاري شرم الشيخ والغردقة ليصل عدد عملاء الشركة بالمطارات المصرية إلى 148 عميلاً.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار وزير الطيران بتوسيع قاعدة عملاء الشركات التابعة للوزارة.

قام بتوقيع العقد المهندس مسعد موسى العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصرللطيران للخدمات الأرضية والسيد محمود فراج رئيس مجلس إدارة شركة أفياري لخدمات الطيران.

جاء التوقيع خلال فاعليات اليوم الثالث من مشاركة مصرللطيران بمعرض دبي للطيران Dubai Airshow 2021.

وتستحوذ شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية على 76% من سوق الخدمة الأرضية بالمطارات المصرية وتقوم بخدمه حوالي 23 مليون راكب سنويا.

واستطاعت خلال فعاليات المؤتمر زياده عملائها باليومين الأول والثاني للمعرض بالتعاقد مع شركات (Odean, IFly, Danish).