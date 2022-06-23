مصر للطيران للخدمات الأرضية تستقبل وفدا من الإمارات لتعزيز التعاون الثنائي

استقبلت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وفدا من شركة طيران الإمارات، في إطار خطة الشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة الطيار عمرو أبو العينين والتى تهدف لتعزيز التعاون مع شركات الطيران فى مختلف المجالات.

كان فى استقبال الوفد أحمد شاهين العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصرللطيران للخدمات الأرضية وناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك وسبل توسيع مجال الخدمة المقدمة لرحلات شركة طيران الإمارات بمطار القاهرة الدولى.

ضم الوفد الإماراتى كلا من عيسى البنا مدير طيران الإمارات بالقاهرة ومروة راشد نائب مدير عام الشركة بالقاهرة إلى جانب عدد من مديري العموم والإدارات .

وخلال اللقاء قدم مدير طيران الإمارات بالقاهرة التهنئة لأحمد شاهين على توليه رئاسة شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية متمنياً له النجاح والتوفيق خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه أشار أحمد شاهين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا ملحوظا فى الارتقاء بمستوى الخدمات وجودتها سواء المقدمة لشركة طيران الإمارات أو على مستوى كافة الشركات التى تقوم مصر للطيران للخدمات الأرضية بتقديم الخدمة لها إذ إن الشركة فى طريقها لزيادة أعداد العمالة المدربة والمعدات الأرضية لضمان الوصول إلى تقديم الخدمة بمستوى يليق بعراقتها وتاريخها حيث وصل عدد عملاء الشركة الي أكثر من ١٤٠ عميلا في المطارات المصرية.

وفى نهاية اللقاء أعرب مدير شركة طيران الإمارات بالقاهرة عن تطلعه لزيادة التعاون خلال الفترة المقبلة، مع شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات بين الشركتين بما يخدم مصلحة الطرفين.