مصر للطيران للخدمات الأرضية تجدد التعاقد مع «طيران الاتحاد»

استقبل المهندس إبراهيم فوزي العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وفداً من شركة طيران الاتحاد لتجديد التعاقد، وتعزيز التعاون المشترك في مجال الخدمات الأرضية التي تقدمها مصر للطيران لرحلات شركة طيران الاتحاد.

و رحب فوزي بوفد طيران الاتحاد مؤكداً علي العلاقات القوية التي تجمع بين الشركتين وضرورة الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لكافة العملاء من شركات الطيران.

وأضاف أن مصرللطيران للخدمات الأرضية تقدم الخدمة بأعلى مستويات الجودة بما يتماشى مع المقاييس العالمية.

وقدم أعضاء وفد شركة طيران الاتحاد التهنئة للمهندس إبراهيم فوزي على توليه رئاسة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وأعربوا عن سعادتهم بهذا اللقاء وحفاوة الإستقبال، مؤكدين علي مستوي الخدمة المتميز المقدم من شركة مصرللطيران، وعلى أهمية تعزيز العلاقات بين الشركتين بما يخدم مصلحة الطرفين.

حضر اللقاء من شركة طيران الاتحاد أنطونيو ترجليو مدير عام التعاقدات وخدمات المطارات، وأمل بزيبر مدير التعاقدات، وخلف طاهر مدير خدمات المطار، وفارس حبيب مدير طيران الإتحاد بالقاهرة، ومن مصرللطيران نانسي عمر مدير عام التسويق والاتفاقيات بشركة مصرللطيران للخدمات الأرضية.