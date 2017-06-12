مصر للطيران: غدًا فتح المظاريف الفنية لشراء 8 عربات تموين

دعاء محمودقال هشام عبد الحفيظ، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، إن شركته تلقت 4 عروض من شركات أجنبية عبر وكلاء محليين تابعين لهم، وذلك لشراء 8 عربات هاي لودر"سيارات التموين" للحفاظ على المأكولات والمشروبات بجودتها كاملة حتى وصولها إلى الطائرة.وأضاف عبد الحفيظ، لـ"المال"، أنه من المقرر فتح ا

دعاء محمود

قال هشام عبد الحفيظ، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، إن شركته تلقت 4 عروض من شركات أجنبية عبر وكلاء محليين تابعين لهم، وذلك لشراء 8 عربات هاي لودر”سيارات التموين” للحفاظ على المأكولات والمشروبات بجودتها كاملة حتى وصولها إلى الطائرة.

وأضاف عبد الحفيظ، لـ”المال”، أنه من المقرر فتح المظاريف الفنية غداً لتحديد الشركة التي سيتم شراء العربات منها، لافتاً إلى أن الشركة تقدم خدماتها للعديد من الشركات الأجنبية والعربية مثل الخطوط الجزائرية والخطوط الملكية المغربية وشركة نسما للطيران كذلك رحلات شركة إير كايرو.

وتعد شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، واحدة ضمن 9 شركات تابعة للشركة القابضة مصر للطيران، وتقوم بتقديم خدمات “الكاترنج” علي الطائرات من مأكولات ومشروبات، وتموين معظم رحلات مصر للطيران للخطوط الجوية، وتموين عدد من رحلات الشركات الأجنبية التي تهبط طائراتها في مطار القاهرة ولها وحدات تموين بكل من مطارات الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة.