مصر للطيران: زيادة الرحلات خلال الجدول الصيفي إلى 640 أسبوعيًا

دعاء محمود أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، والعضو الحادي والعشرين بتحالف ستار العالمي، عن بدء العمل بجدول رحلاتها الصيفي والذي يتزامن مع فترات العطلات والإجازات السنوية لعدد من المصريين العاملين بالخارج ولا سيما العديد من السائحين والزائرين…



دعاء محمود

أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، والعضو الحادي والعشرين بتحالف ستار العالمي، عن بدء العمل بجدول رحلاتها الصيفي والذي يتزامن مع فترات العطلات والإجازات السنوية لعدد من المصريين العاملين بالخارج ولا سيما العديد من السائحين والزائرين من دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

ويتضمن الجدول الصيفي المقرر العمل به بنهاية شهر مارس من العام الحالي ويستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل، زيادة رحلاتها من القاهرة إلى العديد من الوجهات في أوروبا وأفريقيا، ومنطقة الخليج والشرق الأوسط والشرق الأقصى.

وقال الطيار شريف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة حرصت على وضع جدول مدروس خلال فترة فصل الصيف المقبل الذي سيشهد تغييرات ملحوظة وتتناسب مع متطلبات السوق والمسافرين.

وأضاف أن هناك زيادة في عدد رحلات مصر للطيران لوجهات رئيسية على شبكتها، مثل برلين وجنيف لتصبح بواقع خمس رحلات أسبوعياً لكل منهما، هذا بالإضافة إلى استئناف الشركة لرحلاتها إلى موسكو وذلك بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً.

أما عن منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، فقد شهدت الشبكة زيادة في تردداتها إلى مدينة أبو ظبي ١٩ رحلة أسبوعيًا، كما تمت إضافة ترددات إلى العاصمة العراقية بغداد لتصل إلى ٥ رحلات أسبوعياً. كما تعلن الشركة أيضاً عن استئناف رحلاتها إلى مدينة أربيل العراقية اعتباراً من شهر إبريل المقبل بواقع ٤ رحلات أسبوعياً خلال الجدول الصيفي.

وفي أفريقيا، فقد تم زيادة رحلات الشركة إلى المغرب لتصل إلى 14 رحلة أسبوعياً وكذلك إلى العاصمة الكينية نيروبي لتصل عدد رحلاتها إلى خمس رحلات أسبوعياً.

ومن المقرر تشغيل رحلتين جديدتين بين سوهاج والكويت اعتبارًا من بدء الجدول الصيفي.