مصر للطيران: زيادة الرحلات المباشرة بين موسكو وشرم الشيخ والغردقة إلى 28 رحلة أسبوعيا

أعلنت شركة مصر للطيران أنه دعماً للحركة السياحية الروسية للمنتجعات المصرية يتم حاليا التنسيق مع وكلاء السياحة لزيادة الرحلات المباشرة بين موسكو وكلٍ من شرم الشيخ والغردقة لتصل إلى 28 رحلة إعتباراً من بداية العام القادم 2023 .

حيث يتم حاليا تشغيل 7 رحلات مباشرة أسبوعياً بين موسكو والمقاصد السياحية المصرية منها 4 رحلات أسبوعياً بين موسكو وشرم الشيخ و3 رحلات إلى الغردقة .

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم.

كما تقرر إعتباراً من 18 ديسمبر الحالى زيادة الرحلات المباشرة بين القاهرة والعاصمة الروسية موسكو إلى 14 رحلة أسبوعياً بمعدل رحلتين يومياً حيث تقوم مصر للطيران حالياً بتشغيل 11 رحلة أسبوعياً بطائرات الشركة من طراز بوينج 737/800.

يأتى ذلك وفقاً لخطة الشركة الوطنية التى تهدف لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية من خلال فتح خطوط جديدة وزيادة الترددات على النقاط التى تعمل عليها بما يسهم فى تنشيط الحركة السياحية القادمة إلى مصر.