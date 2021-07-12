مصر للطيران تُعلن زيادة تردداتها بين القاهرة ومدينتي أسمرة وبيروت

اعتبارًا من 18 يوليو 2021 يومي الأحد والخميس.

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عن زيادة تردداتها بين مدينتي القاهرة وأسمرة عاصمة دولة أريتريا لتكون بمعدل رحلتين أسبوعيًا اعتبارًا من 18 يوليو 2021 يومي الأحد والخميس.

كما أعلنت الشركة عن زيادة تردداتها بين مدينتي القاهرة و بيروت عاصمة دولة لبنان لتكون بمعدل 12 رحلة أسبوعياً اعتبارًا من 22 يوليو 2021.

ومن المخطط أن تٌسير مصر للطيران رحلاتها إلى الوجهتين باستخدام أحدث طرازاتها من طرازات الآيرباص A320 Neo المزودة بشاشات شخصية وخدمات الإنترنت Wi-Fi والبوينج B737-800.

ولمزيد من المعلومات والحجز ومعرفة ضوابط السفر، يمكن الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران ١٧١٧ من أي محمول أو زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com.