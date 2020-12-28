نقل وملاحة

مصر للطيران تُعلن بدء تشغيل عدد من الرحلات الجوية من السعودية إلى القاهرة

وفقًا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة.
دعاء محمود 9:19 ص, الأثنين, 28 ديسمبر 20 9:19 ص, الأثنين, 28 ديسمبر 20

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أعلنت شركة مصر للطيران عن بدء تشغيل عدد من الرحلات الجوية من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020 وفقًا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة.

يأتي ذلك في ضوء التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن السماح بتشغيل عدد من الرحلات المغادرة من المملكة العربية السعودية.

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وأهابت مصر للطيران بعملائها الراغبين في السفر من السعودية ضرورة التواصل مع مكاتب مصر للطيران بالمملكة على رقم ٩٦٦١٢٢٢٩٧٧٣٢ بجدة، أو رقم ٩٦٦٠١٤٨٣٩٥٠٤١ بالمدينة المنورة، أو رقم ٩٦٦٠١١٤٨٤٧٣٠٠ بالرياض، أو ٩٦٦١٣٨٩٨٥٤٥٤ بالدمام أو رقم ٩٦٦١٦٣٢٣٢٢٢٢ بالقصيم، أو زيارة مكاتب مصر للطيران بالمملكة.

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بقلم دعاء محمود

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