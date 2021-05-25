مصر للطيران تُشارك بمعرض السياحة والسفر (Fitur) لتنشيط الحركة الوافدة من أسبانيا

شاركت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي فى فاعليات المعرض الدولي للسياحة و السفر والمعروف بإسم الفيتور (Fitur)، فى دورته ال٤١، والذي أختتمت فعالياته بالعاصمة الإسبانية مدريد بمشاركة ٦٠ دولة.

ويُعد معرض الفيتور هو أحد أهم المعارض السنوية الدولية المتخصصة في مجال السياحة والسفر ، حيث يعتبر بمثابة قاعدة تجمع العديد من القائمين علي صناعه السياحة و الطيران و خبراء المجال من مختلف دول العالم.

وشارك فى هذا الحدث فريق عمل مصرللطيران بالقاهرة، بالتعاون مع مكتب مصرللطيران بإسبانيا، وخلال المعرض قامت الشركة الوطنية مصرللطيران بعرض الخدمات والأنشطة التي تقدمها لعملائها، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها صناعة الطيران في الوقت الحالي.

وجدير بالذكر أن شركة مصرللطيران تسير رحلة واحدة أسبوعيا إلى مدريد خلال شهرى مايو ويونيه، ومن المخطط زيادة الرحلات .