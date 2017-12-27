مصر للطيران تُسيّر 2121 رحلة بأعياد رأس السنة

هاجر عمرانأكد صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن شركتى مصر للطيران للخطوط الجوية ومصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس) التابعتين تسيران 2121 رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة اعتبارا من 23 ديسمبر الحالي وحتى 28 فبراير 2018.وأكد أن زيادة عدد الرحلا

هاجر عمران

أكد صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن شركتى مصر للطيران للخطوط الجوية ومصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس) التابعتين تسيران 2121 رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة اعتبارا من 23 ديسمبر الحالي وحتى 28 فبراير 2018.

وأكد أن زيادة عدد الرحلات تستهدف نقل المصريين والسائحين الراغبين في قضاء احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد ورأس السنة، وكذلك إجازات نصف العام.

وقال شريف عزت، رئيس مصر للطيران للخطوط الجوية، خلال بيان وزعته الشركة منذ قليل أن الشركة ستقوم بتسيير 507 رحلات داخلية إضافية ومنتظمة إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان بواقع 91 رحلة جوية إلى شرم الشيخ و90 رحلة جوية إلى الغردقة و164 رحلة جوية إلى أسوان و158 رحلة جوية إلى الأقصر، وكذلك 4 رحلات جوية إلى أبوسمبل، وذلك بما يتناسب مع مواعيد حجز الفنادق والبرامج السياحية تيسيرا على المواطنين.

من جانبه، قال الطيار حلمي رزق، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية “إكسبريس”، إنه من المقرر أن تنظم الشركة 1614 رحلة منتظمة وإضافية خلال فترة أعياد رأس السنة وإجازة نصف العام بواقع 392 رحلة جوية إلى شرم الشيخ و311 رحلة جوية إلى الغردقة و288 رحلة جوية إلى أسوان و392 رحلة جوية إلى الأقصر جميعهم من وإلى مطار القاهرة، خلال نفس الفترة، فضلا عن 231 رحلة جوية من أسوان إلى أبوسمبل.

وأضاف رزق أن الشركة اتخذت استعدادتها في حال زيادة الطلب على هذه الرحلات.