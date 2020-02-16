نقل وملاحة

«مصر للطيران» تُسيّر خطًا منتظمًا بين شرم الشيخ ولندن

زيادة عدد الرحلات وفقًا للعرض والطلب
دعاء محمود 7:55 م, الأحد, 16 فبراير 20 7:55 م, الأحد, 16 فبراير 20

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قال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، إنها قررت تسيير خط منتظم بين شرم الشيخ ولندن، بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم سبت اعتبارًا من يوم ٢٩ فبراير الحالى، إلى مطار لندن جاتويك.

وأضاف أنه ستتم زيادة عدد الرحلات وفقًا للعرض والطلب في ضوء تدفق حركة السياحة البريطانية التي تشهد زيادة حاليا، عقب قرار استئناف الرحلات البريطانية إلي مطار شرم الشيخ.

ولفت عادل إلي أن هذا القرار يأتى تزامنا مع تشغيل خط داخلي مباشر يربط بين شرم الشيخ والأقصر اعتبارا من ٢٠ فبراير الحالي، وهو ما يساهم في ربط المدن السياحية المصرية مع المدن الأوروبية- بحسب تعبيره.

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بقلم دعاء محمود

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