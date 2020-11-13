نقل وملاحة

مصر للطيران تُسير 56 رحلة جوية لنقل 5300 راكب.. غدًا

إلي 32 وجهة دولية و 4 داخلية
دعاء محمود 3:46 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20 3:46 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20

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تعتزم شركة مصر للطيران، تسيير 56 رحلة جوية، غدًا السبت، لنقل 5300 راكب إلى 32 وجهة دولية وعربية، و4 وجهات داخلية، بخلاف 3 رحلات للشحن الجوي.

وأفادت مصادر بمصر للطيران، بأنه من المقرر تسيير رحلة جوية واحدة إلى كل من الرياض، بيروت، بغداد، أكرا، جدة، الدمام، تونس، لاجوس، أبوجا، لندن، باريس، مدريد، موسكو، إسطنبول، جنيف، بروكسل وامستردام.

كما تطلق الشركة رحلة واحدة إلى كوبنهاجن، دبي، ميونيخ، نيويورك، أثينا، برلين(المانيا)، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا وإربيل.

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الرحلات الداخلية

أما الرحلات الداخلية، فتسيير الشركة 9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر وأسوان

رحلات مصر للطيران اليوم

تسير الشركة 54 رحلة جوية اليوم الجمعة، إلى كل من بيروت، بغداد، جدة، الدمام، ابوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، اسطنبول، كوبنهاجن، امستردام، دبي، روما، نيويورك، اثينا، جوبا، فرانكفورت، بودابست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الرياض، الشارقة، القصيم، نيروبي، عنتيبي، إربيل.

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الطيران المدني

إلي جانب 8 رحلات داخلية إلي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و 4 رحلات شحن جوى، على أن تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5300 راكب.

تخفيضات وعروض

وطرحت مصر للطيران تخفيضات تصل إلى 40% على أسعار تذاكر السفر من القاهرة إلى لندن، ويمكن للعملاء شراء التذاكر حتى 30 نوفمبر وللسفر حتى 31 مايو 2021.

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وأطلقت الشركة تخفيضات للسفر من القاهرة إلى نيويورك بنسبة تصل إلى 20% على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال لشراء التذاكر حتى 30 نوفمبر 2020 والسفر من 26 نوفمبر 2020 حتى 28 فبراير 2021.

مصر للطيران
مصر للطيران

ويمكن للعملاء شراء تذاكرهم ومعرفة إجراءات السفر المطلوبة لكل دولة وشروط وأحكام العروض من خلال الاتصال بمركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com.

يأتي ذلك في إطار الخطة التي تنتهجها الشركة الوطنية لتقديم أفضل عروض السفر لعملائها.

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بقلم دعاء محمود

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