نقل وملاحة

«مصر للطيران» تٌسير رحلات مباشرة بين براغ بالتشيك والغردقة

زيادة الرحلات إلى رحلتين أسبوعيا خلال يونيه المقبل
دعاء محمود 8:21 م, الخميس, 6 مايو 21 8:21 م, الخميس, 6 مايو 21

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قررت مصر للطيران تشغيل رحلة أسبوعية مباشرة بين مدينة براغ في التشيك ومدينة الغردقة اعتبارًا من الأحد 23 مايو 2021، ومن المقرر أن يتم زيادة الرحلات إلى رحلتين أسبوعيا خلال شهر يونيو المقبل.

يأتي ذلك حرصا من الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية علي تسيير المزيد من الرحلات من وإلي الوجهات السياحية ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر .

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ومن المخطط أن تُسير الشركة الرحلات بين مدينتي براغ والغردقة بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300 المزودة بخدمات الإنترنت Wi-Fi.

ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم من خلال الموقع الإلكتروني egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران ووكلاء السفر المعتمدين حول العالم.

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بقلم دعاء محمود

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