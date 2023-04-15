مصر للطيران توقف رحلاتها الجوية إلى ومن مطار الخرطوم مؤقتاً

في ضوء ما ورد إلينا من معلومات حول وجود اضطرابات فى الأوضاع الأمنية بدولة السودان الشقيق، وبناء على ذلك تعلن شركة مصر للطيران عن وقف رحلاتها الجوية إلى ومن مطار الخرطوم مؤقتاً وذلك اعتباراً من اليوم السبت الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٣ ولمدة ٧٢ ساعة لحين موافاتنا بمستجدات الأوضاع في السودان.

لذا تهيب مصر للطيران بعملائها الكرام ضرورة مراجعة حجوزاتهم من وإلى مطار الخرطوم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com.