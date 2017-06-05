مصر للطيران توضح موقف رحلاتها للدوحة خلال ساعة

دعاء محمودأكد مصدر بشركة مصر للطيران، أن موقف رحلات الشركة إلى الدوحة القطرية سيتضح خلال ساعة، وذلك على خلفية قرار الخارجية المصرية قطع العلاقات مع قطر.وكان مصدر بالشركة قد أكد لـ"المال" فى تصريحات منذ قليل عدم تسلمهم قرارا رسميا من الحكومة المصرية حتى هذه اللحظة بتعليق الرحلات من وإلى قطر، منوه

دعاء محمود

أكد مصدر بشركة مصر للطيران، أن موقف رحلات الشركة إلى الدوحة القطرية سيتضح خلال ساعة، وذلك على خلفية قرار الخارجية المصرية قطع العلاقات مع قطر.

وكان مصدر بالشركة قد أكد لـ”المال” فى تصريحات منذ قليل عدم تسلمهم قرارا رسميا من الحكومة المصرية حتى هذه اللحظة بتعليق الرحلات من وإلى قطر، منوهاً بأن شركته تطلق رحلتين يوميا إلى قطر، وأن تعليق الرحلات شأن حكومى، ودور الشركة تنفيذ القرار حال صدوره.

يشار إلى أن الخارجية المصرية أعلنت فى بيان صادر عن الوزارة فجر اليوم، عن قطع العلاقات مع قطر، وذلك بسبب ممارساتها فى دعم التنظيمات الإرهابية، وتعزيزها بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية.

ووفقا لما جاء فى البيان، فقد جاء هذا القرار فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كل المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر.



وتابع البيان: “كما تعلن جمهورية مصر العربية عن غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كل وسائل النقل القطرية، حرصاً على الأمن القومى المصرى، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة”.