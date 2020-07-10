نقل وملاحة

مصر للطيران توضح حقيقة خسارة 3 ملايين جنيه بسبب خطأ في التشغيل

الشركة تصدر بيانًا بشأن الواقعة
دعاء محمود 6:03 م, الجمعة, 10 يوليو 20 6:03 م, الجمعة, 10 يوليو 20

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نفت شركة مصر للطيران، صحة ما تداول تحت عنوان “خطأ في نظام التشغيل يتسبب في خسارة مصر للطيران لأكثر من 3 ملايين جنيه”، مؤكدة أنه عار من الصحة.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الخبر يشير إلي رحلة مصر للطيران رقم 958 القادمة من مدينة جوانزوا الصينية دون ركاب بعد إقلاعها دون ركاب من مطار القاهرة نتيجة خطأ في التشغيل .

وأوضحت الشركة أن الرحلة المشار إليها بالخبر هي رحلة لطائرة مصر للطيران من طراز البوينج B777-300 مجدولة بخط سير القاهرة / جوانزو / القاهرة إقلاع القاهرة بتاريخ ٨ يوليو والعودة ٩ يوليو متعاقد علي حمولتها بالكامل شحن بضائع لصالح أحد العملاء.

وأكدت الشركة أن الرحلة لا يوجد عليها حجز ركاب، وتم سداد مستحقات الشحن لمصر للطيران قبل الإقلاع أسوة بما هو متبع، وفور وصولها مطار جوانزو رفضت الجهة المتعاقدة مع العميل استلام الشحنة لعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها بينهما.

وتابعت أنه نظرا لارتباط الطائرة بجدول تشغيل وعدم إتمام إجراءات استلام الشحنة تم اتخاذ قرار العودة، ولم تتحمل مصرللطيران أي تكاليف مادية في هذا الشأن.

وتهيب مصر للطيران من مسئولي المواقع الإلكترونية تحري الدقة قبل نشر أي بيانات أو معلومات تخص مصر للطيران و الرجوع الي القنوات الرسمية بالشركة قبل نشر أي أخبار تتعلق بالشركة الوطنية.

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بقلم دعاء محمود

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