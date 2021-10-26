نقل وملاحة

«مصر للطيران» توضح حقيقة انفجار أحد إطارات طائرة تابعة لها أثناء رحلتها للمدينة المنورة

تم التعامل مع الموقف عن طريق قائد الرحلة.
دعاء محمود 8:00 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 8:00 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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أفادت شركة مصر للطيران بأن رحلة الشركة رقم 2677 من طراز B737/800، والمتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة، أمس الاثنين، حدث أثناء هبوطها تسريب هواء إطاري في الطائرة الأمامي، وقد تم التعامل مع الموقف عن طريق قائد الرحلة.

وأضاف بيان صادر عن الشركة أن الرحلة كان علي متنها عدد 109 ركاب، وقد تم الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بالقاهرة، وعلى الفور تم توفير طائرة بديلة لعودة الركاب والطقم الطائر من مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي.

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ولفت البيان إلى أنه جار التحقيق في أسباب الواقعة.

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بقلم دعاء محمود

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