مصر للطيران توزع هدايا رمضان على أطفال مستشفى 57357

دعاء محمودتحت رعاية شريف فتحي وزير الطيران المدني، وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومن منطلق حرصها على تأدية مسئوليتها المجتمعية والتي تأتي على قمة أولويات أجندتها، نظمت الشركة الوطنية مصر للطيران زيارة لمستشفى سرطان الأطفال 57357 حيث شارك أبناء الشركة من أفراد الركب الطائر،

دعاء محمود





تحت رعاية شريف فتحي وزير الطيران المدني، وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومن منطلق حرصها على تأدية مسئوليتها المجتمعية والتي تأتي على قمة أولويات أجندتها، نظمت الشركة الوطنية مصر للطيران زيارة لمستشفى سرطان الأطفال 57357 حيث شارك أبناء الشركة من أفراد الركب الطائر، الأطفال في تعليق زينة رمضان بالمستشفى، كما شاركوهم في أعمالهم الفنية والرسم بحجرة الورشة الفنية بالمستشفى، ثم أهدوهم فوانيس رمضان وبعض الهدايا، متمنين لهم الشفاء العاجل.

وقد استقبل د. شريف أبو النجا، مدير المستشفى، وفد مصر للطيران، مشددا على أنها تعد أحد أهم شركاء نجاح هذا الكيان؛ فمِن خلالها استطاع المستشفى استمرار مسيرته العلمية من خلال البعثات المتبادلة بين أطبائه وأساتذة الجامعات العالمية، ولم تتوان عن تقديم الدعم للمستشفى، وهذا ليس بغريب على شركة وطنية تحمل اسم مصر. كما استقبل الوفد الأطفال وأُسرهم بالزهور والترحاب، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم وقدموا الشكر لمصر للطيران.

جدير بالذكر أن مصر للطيران هي الناقل الرسمي لمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357، وقد وقّعت في هذا الصدد أكبر بروتوكول تعاون في تاريخها، وبموجبه تكون الشركة الوطنية الناقل الرسمى للوفود الطبية القادمة من دول حوض النيل إلى مصر لأغراص البحث العلمي في مجال السرطان. وذلك من خلال تقديم تذاكر سفر مجانية لمدة 4 سنوات لهذه الوفود الطبية، وأيضا إمكانية تبرع عملاء الشركة لصالح المستشفى من خلال قيام أعضاء برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus بالتبرع بأميالهم الإضافية التي يحصلون عليها من خلال سفرهم المستمر على رحلات مصر للطيران.

وتعود بداية التعاون بين مصر للطيران ومؤسسة 57357 لعام 2008، حيث قامت مصر للطيران بتوفير العديد من خدمات السفر والتسهيلات اللازمة للمستشفى والأطباء المتعاملين معها من جميع أنحاء العالم، وكذلك خدمات النقل وشحن الأدوية وغيرها من المستلزمات الطبية لخدمة مرضى المستشفى وأنشطتها المختلفة كونها الناقل الرسمي للعلم والمعرفة لمستشفي 57357. كما تنظم مصر للطيران زيارات لأطفال المستشفى داخل صروحها ليتعرفوا على أنشطة الشركة الوطنية عن قرب.