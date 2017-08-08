مصر للطيران تودع أول أفواج حج القرعة

هاجر عمران تحتفل شركة "مصر للطيران"، غدًا الأربعاء، بتوديع أول أفواج الحج لهذا العام، بحضور شريف فتحى وزير الطيران المدنى، وصفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ولفيف من قيادات الوزارة والشركات التابعة لها. وقال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، فى بيان لها، اليوم الثلا

هاجر عمران

تحتفل شركة “مصر للطيران”، غدًا الأربعاء، بتوديع أول أفواج الحج لهذا العام، بحضور شريف فتحى وزير الطيران المدنى، وصفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ولفيف من قيادات الوزارة والشركات التابعة لها.

وقال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الجسر الجوي الذى تسيره الشركة الوطنية لخدمة الحجاج سيبدأ غداً بتسيير 5 رحلات جوية من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، إلى مطار المدينة المنورة لنقل 1900 حاج من حجاج قرعة الدقهلية والمنيا، أما عن يوم الخميس 10 أغسطس فمن المقرر أن تُسيّر الشركة 6 رحلات جوية أيضا إلى مطار المدينة المنورة لنقل 1400 حاج من حجاج قرعة الدقهلية ودمياط والمنيا، بينما تبدأ أولى رحلات جمعيات التضامن الاجتماعى يوم السبت 12 أغسطس بنقل 750 حاجاً من محافظة الجيزة وبورسعيد يليها نقل حجاج شركات السياحة.

من جانبه، أكد الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إطلاق حملة توعية للحجاج بضرورة اتباع الإرشادات التي تٌيسر لهم رحلة سفرهم من وإلى السعودية، والتي تتضمن التواجد بالمطارات المصرية قبل إقلاع الرحلات بأربع ساعات، أما في مرحلة العودة فينبغي الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل الإقلاع بست ساعات من مطار المدينة المنورة.

ولفت إلى ضرورة الاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بالحجاج فى مرحلتى الذهاب والعودة، والتأكد من أخذ التطعيمات المقررة واللازمة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة وضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، بينما يسمح باصطحاب حقيبتين لا يزيد وزن كل منهما عن 23 كجم وحقيبة يد وزنها 8كجم، ومايزيد عن ذلك يتم تحصيل قيمته نقدا.

وأشار إلى السماح للحجاج باصطحاب عبوة مياه زمزم المصرح بها من قبل السلطات السعودية (سقيا زمزم) 5 لتر.