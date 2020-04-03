مصر للطيران تواصل مشاركتها في حملة «خليك في البيت» لمواجهة «كورونا» (فيديو)

أكدت شركة مصر للطيران، أنها تواصل مشاركتها في حملة خليك في البيت التي دعت إليها العديد من المؤسسات والجهات حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأطلقت الشركة مساء اليوم الجمعة، فيديو ثانيًا على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتضمن الفيديو لقطات لمجموعة من العاملين بمختلف شركات مصرللطيران من الركب الطائر والصيانة والخدمات الجوية والأرضية والشحن الجوي والأسواق الحرة والصناعات المكملة ومستشفى مصرللطيران.

ودعا العاملين خلال الفيديو عملاء الشركة حول العالم إلى ضرورة الحفاظ على سلامتهم والبقاء في منازلهم للسيطرة على انتشار هذا المرض ليتمكنوا من العودة والاستمتاع بالسفر مرة أخرى، حيث تنقل مصر للطيران عملاءها الي العديد من الوجهات الدولية والداخلية.