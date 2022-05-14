«مصر للطيران» تهنئ تحالف ستار العالمي بمرور 25 عاما على إنشائه

قدم الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، التهنئة لإدارة تحالف ستار العالمي الذى يحتفل اليوم بمرور 25 عامًا على إنشائه في 14 مايو 1997.

وأعرب عن سعادته بانضمام مصر للطيران إلى أكبر تحالف عالمي؛ وهو تحالف ستار، والذى أسهم في توفير خدمات ومزايا متعددة لعملاء مصر للطيران حول العالم،

حيث انضمت الشركة في عام 2008 لتصبح العضو الحادي والعشرين بالتحالف الذى يضم في عضويته حاليًّا 26 شركة طيران عالمية تصل بشبكة خطوطها الجوية إلى 1300 مطار في 193 دولة حول العالم.

وأضاف أبو العينين أن “مصر للطيران” تتعاون مع الشركات الأعضاء بالتحالف في تنفيذ إستراتيجية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة،

فضلًا عن الرؤية المستقبلية لتحسين وتطوير الخدمات المشتركة التي تقدمها الشركات الأعضاء للمسافرين من خلال التوسع في استخدام “التقنيات الرقمية” بما يحقق تميزًا كبيرًا وتأثيرًا إيجابيًّا من خلال التفاعل المباشر بين الراكب وشركة الطيران.

من جانبه أكد جيفرى جوه، الرئيس التنفيذي لتحالف ستار العالمي، أن الشعار الجديد لتحالف ستار بمناسبة مرور 25 عامًا على إنشائه وهو “معًا نتواصل بشكل أفضل” سيدفع شركاته دائمًا لتقديم المزيد من الخدمات في المستقبل،

حيث يستند التحالف إلة بنية تحتية قوية من تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب القيام بالعديد من المراجعات التي تهدف دائمًا إلى جعل العميل هو المحور الرئيسي لاهتمام شركات التحالف، وهذا ما جعله يفوز عدة مرات بجائزة “أفضل تحالف لشركات الطيران في العالم”.

وأضاف قائلًا إنه سعيد بالابتكارات التي يقدمها تحالف ستار، متمنيًا أن يكون هو أكثر التحالفات العالمية المتطورة “رقميًّا”، والتي تقدم خبرات سفر ممتعة ومريحة لكل مسافري شركات الطيران الأعضاء بالتحالف.

وأوضح جيفرى جوه أن ما تحقَّق من نجاح في الجمع بين شركات الطيران الرائدة على مستوى العالم مع الاستمرار في أن يكون العميل دائمًا هو محور الاهتمام الرئيسي لدى التحالف في رؤيته المستقبلية، هو أمر يستحق الإمعان والتقدير.