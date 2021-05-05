نقل وملاحة

مصر للطيران : تنويه هام للمسافرين إلى سلطنة عُمان

للمسافرين من مصر إلى سلطنة عُمان
دعاء محمود 7:49 م, الأربعاء, 5 مايو 21 7:49 م, الأربعاء, 5 مايو 21

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في ضوء التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بسلطنة عمان، توجه مصر للطيران عناية عملائها بأنه سيتم حظر دخول السادة المسافرين من مصر إلى سلطنة عمان اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة الموافق 7 مايو 2021 وحتى إشعار آخر.

ويٌستثنى من ذلك القرار المواطنون العمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، وذلك وفقًا للإجراءات المُطبقة على دخول هذه الفئات للسلطنة.

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وتهيب مصر للطيران بعملائها الذين لديهم حجوزات للسفر من القاهرة إلى مسقط ضرورة مراجعة مركز الاتصالات 1717 أو زيارة أي من مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.

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بقلم دعاء محمود

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