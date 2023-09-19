مصر للطيران تنقل 956 ألف راكب أغسطس الماضي بزيادة 5% عن نظيره 2022

أطلقت شركة مصر للطيران 3472 رحلة جوية خلال شهر أغسطس 2023، بنسبة زيادة 6% عن معدلاتها في نفس الفترة من العام الماضي.

ونقلت شركة مصر للطيران نحو 956 ألف راكب خلال شهر أغسطس من العام الجاري بزيادة 5% عن نفس الشهر من 2022، وفقا لمستند حصلت “المال” على نسخة منه.

وكان المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قد أكد أن الشركة بصدد افتتاح خط الطيران المباشر بين القاهرة وطوكيو عاصمة اليابان ابتداءً من 28 سبتمبر القادم.

وأضاف أن الشركة افتتحت مؤخرًا عددًا من الخطوط الجديدة في قارة أسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وكان آخرها خط نيودلهي العاصمة الهندية خلال شهر أغسطس 2023.

ولفت إلى أننا نشهد حاليًا عودة خطوط الطيران مع اليابان نظرًا لأهمية هذا الخط الذي يخدم قطاع كبير من عملائنا.

يأتي تشغيل هذا الخط في ظل العلاقات القوية بين الشعبين المصري والياباني وحاجة عملائنا لخط طيران مباشر إلى اليابان، كما سنسعى مستقبلًا لزيادة عدد الرحلات والوجهات داخل اليابان.

ومن المقرر أن تشغل مصر للطيران هذا الخط على متن طائراتها من طراز بوينج B787-9 الذي يعد من الطرازات العريضة، والتي تبلغ سعتها 309 مقاعد، بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا يوم الخميس من مطار القاهرة.

على أن تكون رحلة العودة يوم الجمعة من مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو، ومن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلتين أسبوعيًا يومي الخميس والسبت على أن تكون رحلة العودة يومي الجمعة والأحد، بداية من 2 نوفمبر القادم.

ومن جانبه أوضح الطيار محمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن خط طوكيو الجديد سيشهد إقبالًا كبيرًا وسيسهم بشكل مباشر وفعال في دعم التعاون التجاري والثقافي المصري الياباني فضلًا عن تنشيط حركة السفر والسياحة بين البلدين.