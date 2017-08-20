مصر للطيران تنقل 9 آلاف حاج على متن 35 رحلة

دعاء محمود أعلنت شركة مصر للطيران عن تسيير 35 رحلة جوية، اليوم وغدا، لنقل 8770 حاجا من مطارات الجمهورية المختلفة إلى كل من جدة والمدينة المنورة.وأوضحت الشركة في بيان، اليوم، أنه من المقرر تشغيل 16 رحلة، اليوم، بواقع 11 رحلة إلى جدة و5 إلى المدينة المنورة تقلع جميعها من مطار القاهرة الدو

دعاء محمود

أعلنت شركة مصر للطيران عن تسيير 35 رحلة جوية، اليوم وغدا، لنقل 8770 حاجا من مطارات الجمهورية المختلفة إلى كل من جدة والمدينة المنورة.

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم، أنه من المقرر تشغيل 16 رحلة، اليوم، بواقع 11 رحلة إلى جدة و5 إلى المدينة المنورة تقلع جميعها من مطار القاهرة الدولي لنقل 4130 حاجا من حجاج قرعة الجيزة وبورسعيد والوادي الجديد وجنوب سيناء وقرعة تنازلات التوحيد وتضامن المؤسسة والقليوبية والاسكندرية والقاهرة وتضامن المركزية وترانزيت لندن وباريس وكانو وبودابست وبروكسل وابوجا وتورنتو ودار السلام وفرانكفورت وميونيخ وبرلين، وعدد كبير من حجاج شركات السياحة.

أما عن تشغيل رحلات غدا الإثنين، فتسير الشركة 19 رحلة لنقل 4640 حاجا بواقع 15 رحلة إلى جدة تقلع 7 منها من مطار القاهرة الدولي و7 أخرى من مطار الأقصر الدولي، بالإضافة إلى رحلة عمل من مطار شرم الشيخ، لنقل 3670 حاجا من حجاج قرعة الجيزة و الأقصر وسوهاج وقنا وتضامن الأقصر وقنا وسوهاج وشمال سيناء وبعثة وزارة الصحة وحج سياحى وأفراد وترانزيت لندن وباريس وميلانو وكوبنهاجن.

كما تقلع 4 رحلات من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة لنقل 970 حاجا من حجاج قرعة الإسماعيلية وتنازلات حج أجانب وترانزيت لندن وابيدچان وأبوچا وتونس وروما وميلانو ولاجوس.

