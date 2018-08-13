مصر للطيران تنقل 55 ألف حاج على متن 296 رحلة

دعاء محمود:صرح الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة بدأت العد التنازلي في مرحلة السفر إلي الأراضي المقدسة، حيث سيرت مصر للطيران منذ بداية الموسم في 27 يوليو وحتي نهاية رحلات اليوم الإثنين 296 رحلة جوية من مطار القاهرة والمطارات المصرية إلي جدة والمدينة المنورة، بو

دعاء محمود:

صرح الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة بدأت العد التنازلي في مرحلة السفر إلي الأراضي المقدسة، حيث سيرت مصر للطيران منذ بداية الموسم في 27 يوليو وحتي نهاية رحلات اليوم الإثنين 296 رحلة جوية من مطار القاهرة والمطارات المصرية إلي جدة والمدينة المنورة، بواقع 140 رحلة جوية إلي المدينة المنورة و156 رحلة جوية إلي جدة نقلت خلالها 55,300 حاج من حجاج القرعة والجمعيات والسياحة والترانزيت إضافة إلي رحلات العمل.

وأوضح عادل أن الشركة قد اتخذت كافة الترتيبات المطلوبة للتيسير على ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة في مرحلتي الذهاب والعودةـ وأضاف أن مصر للطيران من المقرر أن تسير غدا الثلاثاء 17 رحلة جوية تقلع جميعها من مطار القاهرة ماعدا رحلة من مطار أسوان بمعدل 12 رحلة إلي جدة و5 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 3715 حاجا من حجاج تضامن المؤسسة وبني سويف وأسوان وكفر الشيخ وأسيوط وقنا والمنيا، وبعثات الداخلية، وحجاج السياحة، وترانزيت أكرا ولندن ولاجوس ومدريد وامستردام وشارل ديجول وتورنتو ونيويورك وفيينا والجزائر وكانو ولارناكا واثينا وحج أفراد وأجانب إضافة إلى رحلات العمل.