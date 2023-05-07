مصر للطيران تنقل 3000 حاج فلسطيني خلال موسم هذا العام

قال المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الناقل الوطني مصر للطيران وقعت عقدا مع الخطوط الجوية الفلسطينية لتشغيل رحلات طيران خاصة في مرحلة الذهاب بخط سير القاهرة / جدة وفي مرحلة العودة بخط سير المدينة المنورة / القاهرة لنقل ٢٩١٥ حاجا فلسطينيا خلال شهري يونيو ويوليو ٢٠٢٣ وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن.

وقد جاء ذلك على هامش استقباله لعاصم سالم وزير النقل والمواصلات الفلسطيني والسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة.

وذلك في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بتقديم جميع الخدمات وتسهيلات السفر للأشقاء الفلسطينيين الراغبين في أداء موسم الحج هذا العام.

وأضاف زكريا أنه حرصا على راحة الحجاج الفلسطينيين وتخفيفا عليهم في رحلة السفر لأداء فريضة الحج هذا العام فقد تقرر تشغيل رحلات خاصة بأحدث طائرات مصر للطيران.

جدير بالذكر أن مصر للطيران نقلت ما يقرب من ٨٥٠٠ معتمر فلسطيني منذ بداية موسم العمرة وحتي نهاية عمرة شهر رمضان هذا العام.

وتنقل مصر للطيران المعتمرين والحجاج الفلسطينيين إلى الأراضي المقدسة عبر مطار القاهرة منذ سنوات عديدة مما يؤكد ثقة الأخوة الفلسطينيين في مستوي الخدمات التي تقدمها مصر للطيران لعملائها الكرام.