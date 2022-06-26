مصر للطيران تنقل 20 ألف حاج على متن 101 رحلة جوية

قال الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة الوطنية لمصر للطيران، إن الشركة سوف تنقل هذا العام نحو 20 ألف حاج من حجاج القرعة والسياحة وغيرها من البعثات.

وأضاف أنه سيتم نقل الحجاج على متن 25 رحلة جوية إلي مدينة جدة و 76 رحلة للمدينة المنورة، بإجمالي 101 رحلة جوية.

وأشار أبو العينين خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد حاليا بمطار القاهرة لتوديع الحجاج، إلى أن الشركة حريصة على تقديم كافة التيسيرات اللازمة للحجاج خلال مرحلتي السفر والعودة، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

جاء ذلك بحضور الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية.

وخصص مطار القاهرة الدولي، مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لرحلات مصر للطيران، ومبنى الركاب رقم (2) لرحلات الخطوط الجوية السعودية.