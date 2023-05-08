مصر للطيران تنقل شحنة آثار مصرية مجانا على رحلتها القادمة من إيطاليا

قامت مصر للطيران بنقل شحنة أثار مصرية مجانًا علي متن رحلتها رقم MS792 القادمة من روما إلى مطار القاهرة الدولى .

وقال المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة تقوم بدورها القومى فى استرداد باقى القطع المصرية الأثرية المهربة من مختلف دول العالم بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار ووزارة الخارجية المصرية .

وقال أنه تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة بالتعاون بين السلطات الإيطالية والسفارة المصرية بروما من خلال السفير باسم راضى سفير مصر بروما وناجى غابة نائب السفير المصرى وحاتم محمود مدير مكتب مصر للطيران بروما لنقل شحنة الأثار على متن طائرة مصر للطيران من طراز B737-800 مع توفير كافة وسائل التخزين والحماية لضمان وصول الشحنة بأمان إلى أرض الوطن.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران قامت خلال الأعوام السابقة بنقل عدة شحنات أثار مصرية من نيويورك وباريس وسويسرا إلى أرض الوطن دون مقابل حرصاً منها على أداء دورها كناقل وطني في حماية التراث المصري والذي تفخر مصرللطيران دائما به وبشعار حورس الذي يعد جزءً من هذا التراث.