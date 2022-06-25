مصر للطيران تنقل حجاج فلسطين ومالي

أعلن الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أنه من المقرر أن تنقل شركة مصرللطيران هذا العام حجاج فلسطين ومالي عبر رحلات خاصة تقلع من مطار القاهرة إلي المملكة العربية السعودية وذلك في إطار الدور الريادي للشركة الوطنية علي المستويين العربي والأفريقي والذي يمتد إلى 90 عاما هي تاريخ الشركة، وبناء على توجيهات وزارة الطيران المدني وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية .

وأضاف “أبو العينين” أنه من المقرر أن تنقل مصرللطيران 1330 حاجا من الأشقاء الفلسطينين علي متن 5 رحلات جوية إلي جدة ، كما تنقل مايقرب من 2100 حاج من حجاج باماكو بدولة مالي علي متن 7 رحلات جوية إلي المدينة المنورة .