مصر للطيران تنقل بعثة الأهلي اليوم إلى المغرب علي متن رحلة خاصة 

صرح الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية fأنه تم التنسيق مع مجلس إدارة النادي الأهلي علي تجهيز طائرة خاصة من طراز بوينج B737-800 رحلة رقم MS3200 لتقلع اليوم الأربعاء من مبني الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي في الساعة 5.40 مساء لنقل البعثة الي مطار الملك محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لسفر بعثة النادي الأهلي لكرة القدم إلى المغرب لمواجهة نادى الوداد المغربي فى نهائي دورى أبطال افريقيا يوم 30 مايو الحالى.

ومن المقرر أن تكون رحلة العودة رقم MS3201 يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو الحالى.

وتتمني الشركة الوطنية مصرللطيران التوفيق للنادى الأهلى ممثل كرة القدم المصرية في هذه البطولة وتحقيق اللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي.