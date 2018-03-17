مصر للطيران تنفي العثور علي ثعبان خلال رحلتها للكويت

دعاء محمودنفت شركة مصر للطيران صحة الخبر المنشور علي بعض المواقع الإلكترونية اليوم السبت بشأن العثور على ثعبان علي متن رحلة القاهرة الكويت اليوم.وتستنكر الشركة الوطنية محاولة بعض المواقع نشر أخبار كاذبة تعود لأكثر من عدة سنوات على أنها أخبار حديثة مثل هذه الواقعة التي تعود لعام 2012، والتي

دعاء محمود

نفت شركة مصر للطيران صحة الخبر المنشور علي بعض المواقع الإلكترونية اليوم السبت بشأن العثور على ثعبان علي متن رحلة القاهرة الكويت اليوم.

وتستنكر الشركة الوطنية محاولة بعض المواقع نشر أخبار كاذبة تعود لأكثر من عدة سنوات على أنها أخبار حديثة مثل هذه الواقعة التي تعود لعام 2012، والتي تستهدف تشوية صورة مصر للطيران أمام عملائها



وتؤكد الشركة علي ضرورة الرجوع للمصادر الر مية وتحري الدقة قبل نشر أي أخبار عن الشركة الوطنية حفاظا على مصداقيتها أمام الرأي العام.



وسوف تقوم مصر للطيران باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفلها مواثيق العمل الصحفي ضد أي موسسة إعلامية تشوه صورة مصرللطيران دون التحقق من معلوماتها.