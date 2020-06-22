«مصر للطيران» تنفي الإعلان عن جدول تشغيل رحلاتها إلي بعض الدول العربية

نفت شركة مصر للطيران صحة الخبر المنشور علي بعض المواقع الإلكترونية، بشأن الإعلان عن جدول تشغيل رحلات الشركة إلي بعض الدول العربية ومنها، المملكة العربية السعودية بواقع ٩١ رحلة أسبوعيًا، و٣٥ رحلة أسبوعيا إلي الإمارات و٢٨ رحلة أسبوعيا إلي الكويت وغيرها إعتبارا من أول يوليو القادم.

وأكدت الشركة في بيان صحفي لها، أن معدلات التشغيل المذكورة إعلاه كانت قبل توقف حركة الطيران فى أعقاب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وليست خاصة بالفترة المقبلة.

ولفت «مصر للطيران» إلى أنه جارٍ حاليًا إعداد جداول التشغيل لجميع خطوط الشبكة الدولية وفقا لحجم الطلب الفعلي علي هذه الوجهات وفي ضوء قرارات الدول الأخري بشأن موقف فتح حركة الطيران الدولي لديها.

وأهابت «مصر للطيران» بعملائها الكرام متابعة موقف التشغيل وتحديث جدول الرحلات أولاً بأول من خلال الموقع الإلكترونيegyptair.com أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية علي رقم ١٧١٧ أو زيارة مكاتب مصرللطيران ووكلائها السياحيين .