مصر للطيران تنظم 250 رحلة لنقل المشاركين في مؤتمر المناخ

أكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني أن وزارة الطيران وهيئاتها وشركاتها التابعة كثفت جهودها حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطارى القاهرة وشرم الشيخ وتشكيل فرق عمل بالتنسيق بين جميع الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى وجميع الجهات المعنية لتقديم كافة التيسيرات لضيوف مصر بما يعكس قدرة وإمكانيات الدولة على استضافة مؤتمر المناخ.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستعداد لاستضافة مصر قمة المناخ COP27 المنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 – 18 نوفمبر 2022، وفي ضوء جهود الدولة لتنظيم المؤتمر بالصورة المشرفة التى تليق بمكانة مصر الحديثة.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أهمية التنسيق المستمر والتعاون فيما يتعلق بجميع الترتيبات الخاصة بهذا الحدث العالمى، مؤكداً جاهزية المطارات المصرية وخاصة مطارى القاهرة وشرم الشيخ الدوليين لاستقبال وفود المؤتمر بما يليق بمكانة مصر وريادتها إقليميا ودوليا مشيدا بجهود وتعاون جميع مؤسسات الدولة المصرية لإنجاح هذا الحدث العالمى الكبير.

ووجه وزير الطيران المدنى بضرورة تقديم كافة التسهيلات وأعلى جودة من الخدمات لضيوف مصر المشاركين في قمة المناخ لكى يخرج المؤتمر بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر ويعكس قدرة وجهود الدولة المصرية في دعم قضايا تغير المناخ.

وتم تكثيف الاستعدادات بمطاري القاهرة وشرم الشيخ الدوليين بالتنسيق بين مختلف الشركات وكافة الجهات المعنية حيث تم تشكيل فرق عمل من مختلف التخصصات للعمل على مدار 24 ساعة لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة القادمة لمطارى شرم الشيخ والقاهرة بالتنسيق مع جميع الأجهزة العاملة حيث قامت شركة ميناء القاهرة الجوى بتخصيص كاونترات لإنهاء إجراءات وصول وفود قمة المناخ وتجهيز استراحات للضيافة واستراحات كبار الزوار فى صالات الوصول الدولى والسفر الداخلى كما تم تحديد مسارات ووضع علامات إرشادية خاصة للوفود بصالات الوصول الدولى والسفر الداخلى وتوفير شاتل باص بين مبانى مطار القاهرة الثلاث (1 و2 و3) لنقل الوفود المشاركة.

كما أنهى مطار شرم الشيخ استعداداته لاستقبال وفود المؤتمر بعد أن تم تطويره ليستوعب 10 ملاين راكب سنوياً بدلاً من 7,5 مليون راكب وزيادة مواقف انتظار الطائرات الى 67 موقفا لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة الى مطار شرم الشيخ، كما تم تخصيص كاونترات ومسارات للوفود المشاركة مع وضع جميع اللافتات الارشادية واللوجو الخاص بالمؤتمر بجميع صالات الوصول والسفر وعرض فيلم دعائي عنه بشاشات العرض داخل مطارى القاهرة وشرم الشيخ طوال فترة انعقاده كما يتم عرض الفيلم بجميع المطارات المصرية.

من جانبها تنظم الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي لمؤتمر المناخ نحو 250 رحلة بين مطارى القاهرة وشرم الشيخ خلال فترة انعقاد القمة لنقل نحو 40 ألف من المشاركين فى المؤتمر بأحدث طائرات الشركة إلى جانب رحلات مباشرة إلى مطار شرم الشيخ من لندن، باريس، فرانكفورت، ميونخ، أسطنبول، دبى، لاجوس، نيروبي، كما يتم عرض فيلم دعائي عن المؤتمر والسياحة البيئية ومدينة شرم الشيخ على رحلات مصر للطيران للترويج للحدث الكبير على أرض مصر .

وقد انتهت الشركة الوطنية من تجهيز الجناح الدعائي المخصص لها داخل قاعة قمة المناخ COP27 فى شرم الشيخ والذى تقدم من خلاله مصر للطيران كافة التسهيلات اللازمة للوفود المشاركة وتعريفهم بالخدمات المختلفة التى تقدمها مصر للطيران لمسافريها حول العالم وتقديم حزمة من البرامج السياحية المتميزة لضيوف المؤتمر وتذليل كافة العقبات للضيوف المشاركين وتيسير إجراءات الوصول والسفر وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.